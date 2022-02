Covid, le multe da 100 euro ai no vax arriveranno alla fine dello Stato d’emergenza



Per applicare in pieno l’obbligo vaccinale a tutti gli over 50 no vax i tempi sono biblici: si potrebbe andare ben oltre la data del prossimo 31 marzo.

Continua a leggere



Per applicare in pieno l’obbligo vaccinale a tutti gli over 50 no vax i tempi sono biblici: si potrebbe andare ben oltre la data del prossimo 31 marzo.

Continua a leggere

Continua a leggere