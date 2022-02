Da nuove norme per la quarantena a scuola alla fine stato di emergenza: il calendario delle riaperture



Il calendario delle riaperture da domani lunedì 7 febbraio fino al 15 giugno con la fine dell’obbligo vaccinale per le categorie di lavoratori. Nuove regole sulla quarantena per gli studenti e durata del Green Pass illimitata per chi ha ricevuto la terza dose: ecco cosa cambia.

Continua a leggere



Il calendario delle riaperture da domani lunedì 7 febbraio fino al 15 giugno con la fine dell’obbligo vaccinale per le categorie di lavoratori. Nuove regole sulla quarantena per gli studenti e durata del Green Pass illimitata per chi ha ricevuto la terza dose: ecco cosa cambia.

Continua a leggere

Continua a leggere