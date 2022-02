Dal tributo a Rino Gaetano a quello per George Michael

Dal country dei Full Country Band! al tributo a Rino Gaetano di Marco Morandi & Rinominati, fino all’omaggio a George Michael dei Make it Wham!, riempiono di musica l’ultimo fine settimana del Quid.

I microfoni si accendono giovedì 24 febbraio con il country dei Full Country Band!, seguiti dall’omaggio alla storia di Rino Gaetano, con la seguitissima unione di Marco Morandi e i Rinominati, pronti a scaldare il palco di Via Assisi nella serata di venerdì 25 febbraio. La sera di sabato 26 febbraio vedrà il ritorno dei Make it Wham!, tribute band dedicata a George Michael.

Gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

Giovedì 24 Febbraio 2022 > FULL COUNTRY BAND! (Country)

Per un giovedì grasso con cappello, gilet, cinturoni e stivali, per la prima volta sul palco del Quid arriva la schioppettante FULL COUNTRY BAND!. Una serata dal sapore folk-americano, tra grandi classici e hits internazionali rivisitate in chiave rigorosamente country! La line-up: Sara Ciacci (voce e chitarra), Francesca Mora (voce e armonica), Rino D’Angelo (voce e chitarra), Claudio Proietti (chitarra), Simone Carbonaro (basso) e Eugenio Cofano (batteria).

Venerdì 25 Febbraio 2022 > MARCO MORANDI & RINOMINATI (Tribute Rino Gaetano)

Da più di dieci anni, come una vera missione, i rinominati vanno in giro per l’Italia portando avanti la musica e il messaggio di Rino Gaetano. Sei professionisti uniti dalla passione per un artista che ha lasciato il segno, che ha lasciato un’eredità di canzoni che i giovanissimi di ogni generazione continuano a riscoprire e ad amare perché risultano sempre attuali, originali, pungenti, fuori dal coro. Un sound che negli anni si è rafforzato fino a diventare prorompente, rinnova i pezzi più conosciuti di Rino ma anche le perle più nascoste del suo repertorio creando un rapporto molto stretto col pubblico. La formazione vede Yuri Carapacchi (batteria), Menotti Minervini (basso), Andrea Ravoni (chitarra elettrica) e Giorgio Amendolara (tastiere). L’arduo compito di affrontare i testi e le melodie è diviso a metà tra la potente e graffiante voce di Federico D’Angeli e quella grintosa ed esperta di Marco Morandi, famoso già dalla nascita per essere il figlio di uno dei cantanti più conosciuti e amati d’Italia, che ha con la musica di Rino e il suo messaggio un legame particolare dovuto anche ad una canzone inedita che qualche anno fa ha avuto il privilegio di cantare.

Sabato 26 Febbraio 2022 > MAKE IT WHAM! (Tribute George Michael)

Tribute-band ufficiale che dal ’98 esegue i migliori brani del grande George Michael. Dagli WHAM! agli ultimi singoli da solista, il repertorio dell’artista viene proposto mantenendone il sound originale, pur sviluppandolo con nuovi arrangiamenti musicali del gruppo. Nel 2017, grazie alla collaborazione con Michele Montereali e la Listen Corporation, è stato pubblicato un cofanetto contenente DVD e CD tratti da un concerto celebrativo a Roma. La band: Gerry Duni (voce), Arianna Todero (cori), Emanuele Di Cavio (tastiere e cori), Simone Fiaccavento (chitarra), Marco Polizzi (basso) e Francesco Caprara (batteria).

