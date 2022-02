David Rossi, il pm Marini: “Nessun video di festini, sul computer 35 ricerche sul suicidio”



Interrogato in Commissione d’inchiesta sul caso della morte di David Rossi avvenuta nel 2013, il pm Marini che allora indagava sul caso ha detto di non aver mai avuto il sentore che potesse esserci altro oltre la pista del suicidio. “Si parla di video di festini all’interno del suo pc ma non è vero”

