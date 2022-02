Disertiamo la loro guerra: 9 punti per non rimanere fermi e immobili



La guerra scoppiata in Ucraina, a due passi da casa, non ci deve lasciare senza speranza. Ci sta spazio per il pacifismo, basta non rimanere immobili davanti ai social o alla televisione.

