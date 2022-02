Federica malata da 12 anni a causa di un morso di zecca: “Posso morire da un momento all’altro”



Federica, 23 anni di Recco (GE), viene morsa da una zecca in Toscana nel 2010. Sei anni dopo la malattia si “attiva” dopo un grave incidente stradale, ma viene diagnosticata come “febbre di origine sconosciuta” dagli ospedali italiani. Solo nel 2021 arriva la diagnosi dalla Polonia: è la Malattia di Lyme, rarissima in Italia.

Continua a leggere



Federica, 23 anni di Recco (GE), viene morsa da una zecca in Toscana nel 2010. Sei anni dopo la malattia si “attiva” dopo un grave incidente stradale, ma viene diagnosticata come “febbre di origine sconosciuta” dagli ospedali italiani. Solo nel 2021 arriva la diagnosi dalla Polonia: è la Malattia di Lyme, rarissima in Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere