Forlì-Cesena, il dramma di una donna ucraina: “Tuo figlio è morto in guerra”, Lyuba sviene in piazza



Il post del Comune di Sarsina: “Una nostra concittadina per via di questa guerra nefasta, ha subito un grave lutto. A lei tutta la comunità si stringe in questo momento di dolore”.

Continua a leggere



Il post del Comune di Sarsina: “Una nostra concittadina per via di questa guerra nefasta, ha subito un grave lutto. A lei tutta la comunità si stringe in questo momento di dolore”.

Continua a leggere

Continua a leggere