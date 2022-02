Freedom Convoy, la protesta dei camionisti canadesi tenta lo sbarco in Italia: cosa succede il 14 febbraio



Il Freedom Convoy tenta lo sbarco in Italia. Due le date scelte dagli organizzatori europei del movimento di protesta in corso in Canada contro le restrizioni anti Covid: il 14 e il 22 febbraio rispettivamente a Bruxelles e Roma.

