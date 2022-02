Gimbe: “Rivalutare il Green pass, adesso è poco efficace. E la durata non può essere illimitata”



L’obbligo vaccinale non convince gli over 50 No Vax. Lo afferma la fondazione Gimbe analizzando gli ultimi dati sull’andamento della campagna di immunizzazione. Il presidente Nino Cartabellotta, inoltre, è critico con la nuova decisione del governo di rendere la scadenza del Green Pass illimitata.

