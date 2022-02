Giuseppe, studente morto a 16 anni durante uno stage: i genitori non sapevano fosse a 100 km da casa



Il padre e la madre di Giuseppe Lenoci – il 16enne di Monte Urano (Fermo) morto in un incidente stradale durante uno stage in un’azienda termoidraulica – non sapevano che il figlio si trovava a circa 100 chilometri da casa.

