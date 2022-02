Guerra in Ucraina: da Nord a Sud in Italia manifestazioni per la pace in decine di città



Decine le manifestazioni contro la guerra in Ucraina che si sono tenute oggi in Italia, da Nord a Sud. “Dove sono i pacifisti? Nelle piazze, come sempre, come è necessario, come è giusto: dalla parte delle vittime della guerra, dalla parte della pace, perché cessi il rumore delle armi, perché tornino le parole e la diplomazia”, ha scritto Nicola Fratoianni di Sinistra italiana.

