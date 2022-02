I no vax rischiano di finire in terapia intensiva 25 volte più di chi si è vaccinato: i dati Iss



Secondo il report esteso dell’Istituto superiore della Sanità, i non vaccinati, rispetto a chi ha avuto anche la dose booster, hanno un tasso di ricoveri in terapia intensiva 25 volte più alto. Anche la mortalità per chi è senza vaccino è 23 volte più alta di chi ha terza dose.

