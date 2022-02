Il colonnello Giuliacci: “In caso di guerra nucleare più vittime da clima che da armi atomiche”



Il colonnello Mario Giuliacci spiega a Fanpage.it perché nel caso in cui scoppiasse una guerra nucleare ci sarebbero molte più vittime per il clima che non per le armi atomiche: “Si verrebbe a creare un vero e proprio inverno nucleare capace di cambiare profondamente l’intero nostro Pianeta”.

