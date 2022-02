Il Coordinamento anti-abusi nella Chiesa in Italia: “Serve inchiesta ma inutile senza leggi”



Nasce il Coordinamento delle associazioni contro gli abusi nella Chiesa cattolica in Italia che comprende 9 associazioni che si occupano della difesa di vittime di pedofilia in ambito ecclesiastico. Chiedono una commissione d’inchiesta indipendente sul fenomeno come già avvenuto in Francia. “Ma la sola inchiesta non serve senza l’intervento sulle leggi” ha detto a Fanpage.it Francesco Zanardi, presidente e fondatore dell’Associazione Rete L’Abuso.

