Il mistero di Antonio, scomparso per 6 mesi e ritrovato su una panchina: ora non parla più



Antonio Zangaro, il 30enne di origini calabresi scomparso sei mesi fa dalla Germania, è stato ritrovato venerdì su una panchina in Veneto. A Fanpage.it l’avvocato Antonio Pucci ha detto che il giovane si trova sotto osservazione in ospedale e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Si è chiuso in se stesso e sembra non provare emozioni.

