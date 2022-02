In Italia arriva l’antivirale Paxlovid, farmaco di Pfizer anti Covid: quando e dove sarà distribuito



Arriveranno domani in Italia i primi 11.200 trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid di Pfizer contro il Covid. Le compresse pensate per essere assunte a casa da chi è malato in forma lieve o modera: “Nettamente più efficace nel ridurre la progressione della malattia rispetto al Molnupinavir”.

Continua a leggere



Arriveranno domani in Italia i primi 11.200 trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid di Pfizer contro il Covid. Le compresse pensate per essere assunte a casa da chi è malato in forma lieve o modera: “Nettamente più efficace nel ridurre la progressione della malattia rispetto al Molnupinavir”.

Continua a leggere

Continua a leggere