Incendio in casa a Trecasali: Annamaria Pennini muore carbonizzata a 54 anni



Tragedia nel Parmense, dove ieri Annamaria Pennini è morta carbonizzata a 54 anni in un incendio divampato in un’abitazione in via Merini a Trecasali.

