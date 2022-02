La crisi energetica dopo le sanzioni alla Russia: “Così il prezzo del gas può arrivare a 200 euro”



Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, a Fanpage.it sulle possibili conseguenze delle sanzioni alla Russia: “Già siamo in piena crisi energetica. Se si dovesse arrivare ad una interruzione della fornitura di gas con l’intensificarsi della crisi tra Russia e Ucraina e le conseguenti sanzioni internazionali, assisteremmo ad una ulteriore frenata dell’economia europea. Anche in Italia rischiamo di andare verso i 200 euro per megawattora”.

