La posizione dell’Italia sulle sanzioni alla Russia e sull’esclusione di Mosca da Swift



Si discute se escludere la Russia dal sistema di pagamento Swift, come sanzione per la guerra in Ucraina. Dopo una prima resistenza aprono anche Italia e Germania, ma il ministro Franco avvisa: sarebbe un problema per il pagamento del gas russo.

