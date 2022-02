Le piazze no vax e no Green pass strumentalizzate dalla destra radicale: la conferma del Copasir



Secondo la relazione annuale del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in riferimento alle manifestazioni no vax e no green pass dei mesi scorsi, con particolare riferimento all’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre, “la destra radicale ha tentato di inserirsi strumentalmente in queste iniziative di protesta e di sfruttare il malcontento per ampliare il proprio bacino di consenso”.

