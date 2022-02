Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: “Uccisa per 50mila euro, voleva aiutare il marito a ricominciare”



Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa per 50mila euro. Lo sostiene Claudio Sterpin, amico della donna scomparsa e sua ex fiamma. L’uomo è convinto che il marito Sebastiano Visintin e suo figlio Piergiorgio abbiano agito per interessi economici. Liliana, secondo quanto da lui dichiarato, voleva infatti lasciare un fondo al marito prima di lasciarlo e rifarsi una vita con Sterpin.

