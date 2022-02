L’oroscopo della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo 2022: ascoltate i consigli di Pesci e Acquario



Nell’oroscopo della settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo vi chiedo di riflettere su quanto un’energia possa esprimersi sia come grande motore che come ingannevole imprudenza. Sta a noi saperla gestire. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno!

Continua a leggere



Nell’oroscopo della settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo vi chiedo di riflettere su quanto un’energia possa esprimersi sia come grande motore che come ingannevole imprudenza. Sta a noi saperla gestire. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno!

Continua a leggere

Continua a leggere