L’oroscopo di oggi 1 febbraio 2022: Acquario e Gemelli accendono i pensieri



Nell’oroscopo oggi, martedì 1 febbraio 2022, la Luna nuova in Acquario sarà a 12 gradi nelle prime ore del giorno e con un Saturno molto forte. Sarà ancora un mese di durezza e bisogno di determinazione per superare le avversità. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Continua a leggere



Nell’oroscopo oggi, martedì 1 febbraio 2022, la Luna nuova in Acquario sarà a 12 gradi nelle prime ore del giorno e con un Saturno molto forte. Sarà ancora un mese di durezza e bisogno di determinazione per superare le avversità. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Continua a leggere

Continua a leggere