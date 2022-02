L’oroscopo di oggi 4 febbraio 2022: Leone e Sagittario ritrovano la verve



Nell’oroscopo di oggi la Luna si sposterà nel segno dell’Ariete. Venere e Marte si stanno per unire in Capricorno e formare un trigono ad Urano: quanta passione! Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi la Luna si sposterà nel segno dell’Ariete. Venere e Marte si stanno per unire in Capricorno e formare un trigono ad Urano: quanta passione! Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Continua a leggere

Continua a leggere