L’oroscopo di oggi martedì 8 febbraio 2022: Leone e Scorpione non sopportano gli ordini



Nell’oroscopo di oggi, martedì 8 febbraio 2022, la Luna si trova nel segno del Toro ma si scontra con il Sole congiunto a Saturno. Questa congiunzione rende il Sole in Acquario più duro, intransigente e autoritario e quindi lo scontro con il simbolo femminile per eccellenza, la Luna, potrebbe far esplodere le nostre emozioni. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

