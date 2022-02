Lutto a Reggio Emilia, Elena muore a 21 anni mentre consegna le pizze per pagarsi l’università



Tragedia a Reggio Emilia dove Elena Russo è morta a soli 20 anni in un incidente stradale: stava consegnando pizze, lavoro che faceva per pagarsi gli studi, quando ha perso il controllo della sua auto finendo contro un albero. Ira della Cisl: “Non si può morire per una pizza calda”.

