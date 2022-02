Mascherine all’aperto via dal 10 febbraio, gli psichiatri: “Chi soffre d’ansia non la toglierà”



In vista dell’addio all’uso delle mascherine all’aperto dal 10 febbraio arriva l’allarme della Società Italiana di Psichiatria (SIP): “Soprattutto chi soffre d’ansia non la toglierà, trasformandola in una rassicurante e protettiva ‘coperta di Linus’ che segna il confine tra noi e il resto del mondo”.

