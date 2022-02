Meteo San Valentino, le tendenze di Giuliacci: “Maltempo con pioggia, neve, nebbia e freddo”



Che tempo farà a San Valentino? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per Fanpage.it, il prossimo 14 febbraio sarà caratterizzato da maltempo con pioggia, neve, vento, nebbia e gelate da Nord a Sud dell’Italia. La situazione non migliorerà se non dopo il 17 febbraio quando la perturbazione atlantica lascerà di nuovo spazio all’anticiclone africano.

