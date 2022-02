“Mia figlia non risponde al telefono” e la trova morta in casa: il dramma di Elena, indagini in corso



Elena è stata trovata morta a 41 anni dal padre nella sua casa di Perugia, mentre era circondata dai suoi cani: indagini in corso per stabilire le cause del decesso improvviso. L’amica Laura Chiatti: “Che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo”.

