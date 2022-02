Modena, famiglia vuole sangue No Vax per il figlio: giudice sospende potestà genitoriale



Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale alla madre e al padre del bimbo del modenese che per motivi religiosi vogliono che il sangue delle trasfusioni necessarie a un intervento chirurgico provenga da donatori non vaccinati contro il Covid.

