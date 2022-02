Monitoraggio Iss, in calo in Italia incidenza ed indice Rt: ancora tre Regioni a rischio alto



Secondo l’ultimo monitoraggio Iss sulla situazione epidemiologica in Italia, sono in calo l’indice Rt (ora a 0,93) e l’incidenza (1362 ogni 100.000 abitanti contro 1823 di 7 giorni fa). Diminuisce la pressione sugli ospedali e il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione.

