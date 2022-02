Monopoli: addio al Caporal Maggiore Cosimo Corbacio, aveva salvato un uomo in mare



Fu protagonista di un salvataggio in mare lo scorso mese di maggio. Per tale motivo gli fu consegnata una pergamena dal Sindaco di Monopoli. Se n’è andato per un male incurabile.

Continua a leggere



Fu protagonista di un salvataggio in mare lo scorso mese di maggio. Per tale motivo gli fu consegnata una pergamena dal Sindaco di Monopoli. Se n’è andato per un male incurabile.

Continua a leggere

Continua a leggere