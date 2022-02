Morì suicida in caserma, ma la tesi non ha mai convinto la famiglia: “Cercate la verità”



Il 24 marzo 1997 Giuseppe Passarelli, 21 anni, viene trovato in fin di vita in una stanza della caserma di Cassano Allo Ionio, dove era arrivato da appena tre settimane. L’inchiesta della procura di Castrovillari parla di suicidio, tesi che non ha mai convinto la famiglia.

