Morta a 23 anni Sara Cornelio, sui social raccontava la malattia: “Ogni volta a casa è come rinascere”



È morta a 23 anni Sara Cornelio, che aveva raccontato la sua malattia, la fibrosi cistica, sui social e nel libro “Un dono mi ha salvata”, presentato al Salone di Torino nel 2019. Nel suo ultimo post su Facebook scriveva: “Sono a casa, e molto probabilmente ora non ho nemmeno le forze per descrivere questa felicità, ma credetemi, ogni volta è come rinascere”.

