Omicidio Niccolò Ciatti, il ceceno torna in Spagna. Rischia l’ergastolo ma “vuole evitare processo”



Rassoul Bissoultanov: “Non sono un assassino. Non fuggo dalla giustizia ma non mi fido di quella italiana”. Ma per i legali del giovano ucciso nel 2017 in un discoteca di Llorent del Mar il ceceno “punta all’immunità”.

Continua a leggere



Rassoul Bissoultanov: “Non sono un assassino. Non fuggo dalla giustizia ma non mi fido di quella italiana”. Ma per i legali del giovano ucciso nel 2017 in un discoteca di Llorent del Mar il ceceno “punta all’immunità”.

Continua a leggere

Continua a leggere