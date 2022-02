Omicidio Sonia Di Maggio, l’ex fidanzato condannato all’ergastolo



Carcere a vita per Salvatore Carfora, 39 anni, di Torre Annunziata, accusato di avere ucciso la sua ex fidanzata Sonia Di Maggio, 29enne di Rimini, raggiunta fino al Salento e uccisa in strada con 31 coltellate davanti al suo nuovo compagno.

