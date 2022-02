Palma di Montechiaro, uccide un uomo, poi si costituisce: programmato anche l’omicidio dei genitori



Ha ucciso Lillo Saito in piazza a Palma di Montechiaro con tre colpi di arma da fuoco, poi si è costituito. Il killer, poco prima del delitto, aveva cercato di uccidere anche i genitori della vittima, feriti in modo non grave nella loro abitazione.

