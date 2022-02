Paolo Moroni ucciso ad Amsterdam, il legale: “Autorità chiuse nel silenzio, temiamo indagini lacunose”



Effettuata l’autopsia sul corpo di Paolo Moroni, l’ingegnere 43enne italiano ucciso in casa ad Amsterdam. In isolamento il 38enne presunto autore del delitto. Il legale a Fanppage.it: “Autorità olandesi chiuse nel silenzio, speriamo che le indagini non si rivelino lacunose”

