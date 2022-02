Paura a scuola, 14enne spruzza per errore spray al peperoncino, 27 studenti in ospedale a Verona



Alla base di tutto il gesto di una 14enne che frequenta la prima classe e che avrebbe spruzzato lo spray in aula per errore. Alla fine 27 ragazze sono finite in ospedale.

Continua a leggere



Alla base di tutto il gesto di una 14enne che frequenta la prima classe e che avrebbe spruzzato lo spray in aula per errore. Alla fine 27 ragazze sono finite in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere