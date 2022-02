Pensionato ucciso in casa in provincia di Oristano: massacrato di botte durante una rapina



Un pensionato di 78 anni, Tonino Porcu, è stato ucciso in casa a Ghilarza, in provincia di Oristano. Si ipotizza che l’uomo sia rimasto vittima di una rapina finita in tragedia.

