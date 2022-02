Per l’Inps è cieco totale ma durante una rissa schiva e assesta pugni: denunciato per truffa



Il trentunenne in realtà non era affatto cieco, come hanno dimostrato i video della rissa a cui ha preso parte insieme ad alcuni familiari contro altre persone.

