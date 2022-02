Peste Suina Africana, oltre 500 cacciatori in campo: “Catastrofe se arriva in Lombardia o Emilia”



Dopo il ritrovamento a Ovada del “cinghiale zero”, scendono in campo i cacciatori cinghialisti volontari. Oltre 500 si stanno impegnando in battute di ricerca delle carcasse dei cinghiali morti, per individuare l’estensione precisa dell’epidemia.

