Piacenza, vaccini e tamponi falsi in cambio di 250 euro: arrestata infermiera



Un’infermiera dell’Asl di Piacenza è stata tratta in arresto dai carabinieri per aver fatto ottenere a 23 persone dei Green Pass falsi in cambio del pagamento di una somma tra i 250 e 300 euro.

