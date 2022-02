Porto Torres, uomo uccide a sprangate il suocero e riduce in fin di vita moglie e suocera



Tragedia in famiglia a Porto Torres, in provincia di Sassari. Un uomo ha ucciso il suocero a sprangate e ha ferito gravemente la suocera e la moglie. L’omicida è in fuga.

