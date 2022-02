Quando non servirà più il green pass, il piano del governo per allentare le restrizioni



Un piano per le riaperture e per l’allentamento del green pass è allo studio del governo, a partire da ristoranti, cinema e palestre. Tutto sarà però in funzione dell’andamento della campagna vaccinale e delle dosi booster.

Continua a leggere



Un piano per le riaperture e per l’allentamento del green pass è allo studio del governo, a partire da ristoranti, cinema e palestre. Tutto sarà però in funzione dell’andamento della campagna vaccinale e delle dosi booster.

Continua a leggere

Continua a leggere