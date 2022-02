Quanti sono gli ucraini in Italia e cosa farà il governo per i profughi della Guerra



In Italia la comunità ucraina più numerosa in Ue e tanti potrebbero chiedere ricongiungimenti familiari per motivi umanitari per i parenti in fuga dalla guerra.

Continua a leggere



In Italia la comunità ucraina più numerosa in Ue e tanti potrebbero chiedere ricongiungimenti familiari per motivi umanitari per i parenti in fuga dalla guerra.

Continua a leggere

Continua a leggere