Raffadali, 24enne ucciso in piazza in pieno giorno a colpi di pistola: fermato il padre poliziotto



Omicidio in pieno giorno e nella centrale piazza Progresso a Raffadali (Agrigento): un ragazzo di 24 anni, Gabriele Rampello, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco oggi. I carabinieri avrebbero fermato per il delitto il padre della vittima, poliziotto in servizio a Catania.

