Rapina finisce male, accoltellata sotto casa speaker di Radio Gamma Tamara Cantelli: è grave



È ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena, seppur non in pericolo di vita, Tamara Cantelli, 60 anni e amata voce di Radio Gamma, che ieri sera è stata aggredita e accoltellata da un uomo che ha provato a rubarle la borsetta sotto casa prima di darsi alla fuga.

Continua a leggere



È ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena, seppur non in pericolo di vita, Tamara Cantelli, 60 anni e amata voce di Radio Gamma, che ieri sera è stata aggredita e accoltellata da un uomo che ha provato a rubarle la borsetta sotto casa prima di darsi alla fuga.

Continua a leggere

Continua a leggere