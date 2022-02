Rende, il docente che si è dato fuoco non protestava per il green pass, familiari: “Era vaccinato”



“Il gesto non è in alcun modo riconducibile ad una protesta per il mancato Green pass”, spiegano i parenti del 33enne dopo le speculazioni no vax sul tragico gesto.

Continua a leggere



“Il gesto non è in alcun modo riconducibile ad una protesta per il mancato Green pass”, spiegano i parenti del 33enne dopo le speculazioni no vax sul tragico gesto.

Continua a leggere

Continua a leggere