Saman Abbas, i resti ritrovati vicino Novellara non appartengono alla 18enne: sono di origine animale



Sono resti di origine animale quelli ritrovati lo scorso settembre in alcuni sacchi neri poco distante da Novellara. Non appartengono dunque a Saman Abbas così come ipotizzato dopo il ritrovamento.

